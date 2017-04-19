Если бы причиной гибели кабана оказалась АЧС, ПВС пришлось бы консультироваться о дальнейших действиях с Еврокомиссией, добавила она.
С точки зрения ПВС, и в этом случае в Риге не следовало бы применять ограничения, так как в столице нет большого количества свиноводческих ферм и не протекает охота. Однако в случае несогласия Еврокомиссии с этим решением Рига вошла бы во вторую зону риска АЧС, что повлияло бы на экспортные грузы продуктов животного происхождения.
Мейстере пояснила, что некоторые государства принимают грузы только с территорий, свободных от АЧС
В этом году АЧС выявлена у 397 кабанов в 106 волостях 53 краев.