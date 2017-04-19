У найденного на Югле погибшего кабана африканская чума свиней (АЧС) не выявлена, сообщила руководитель отдела общественных отношений Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Илзе Мейстере.

Если бы причиной гибели кабана оказалась АЧС, ПВС пришлось бы консультироваться о дальнейших действиях с Еврокомиссией, добавила она.

С точки зрения ПВС, и в этом случае в Риге не следовало бы применять ограничения, так как в столице нет большого количества свиноводческих ферм и не протекает охота. Однако в случае несогласия Еврокомиссии с этим решением Рига вошла бы во вторую зону риска АЧС, что повлияло бы на экспортные грузы продуктов животного происхождения.

Мейстере пояснила, что некоторые государства принимают грузы только с территорий, свободных от АЧС

В этом году АЧС выявлена у 397 кабанов в 106 волостях 53 краев.