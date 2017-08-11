Компания-аудитор PricewaterhouseCoopers (PwC) вместе с адвокатским бюро PricewaterhouseCoopers Legal (PwC Legal) согласились выполнить роль медиатора -посредника в ходе спора между порталом объявлений ss.lv и Службой госдоходов. Целью медиации заявлено подписание мирного соглашения и приемлемого решения для обеих сторон спора.

Как сообщалось, 7 августа по запросу СГД имя домена "ss.lv" было отключено.

СГД приостановила деятельность предприятия ООО Internet, которое связано с владельцами портала объявлений Ss.lv. ООО Internet не имеет права предлагать свои услуги ни на одном портале или домене. 3 августа Internet обжаловало принятое СГД решение гендиректору учреждения.

Происходящее с порталом объявлений Ss.lv вызвало бурю негодования в ИТ-отрасли, которой непонятно, как можно остановить работу успешного предприятия и образцового плательщика налогов, заявил владелец ООО Inbokss Андрис Грикис, добавив, что в такой ситуации компании начнут уходить из латвийской юрисдикции, чтобы сохранить свой бизнес.