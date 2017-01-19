В 2015 году доходы, имеющиеся в распоряжении латвийских домохозяйств, выросли на 7,6%, свидетельствует обобщенная Центральным статистическим управлением информация. Тем не менее, темпы роста по сравнению с 2014 и 2013 годами замедлились. Портал Delfi собрал данные статистики в пять позитивных графиков.

Средние доходы латвийцев достигли 417 евро на человека, и это на 30 евро больше, чем годом ранее. При этом доходы самых бедных жителей Латвии (так называемый первый квинтиль) выросли на 10,6% — с 135 до 150 евро на человека.

Уровень доходов по-прежнему сильно зависит от региона, однако рост зафиксирован везде. Лидер по-прежнему Рига, отстает Латгале.

Коэффициент Джини показывает уровень расслоения общества — в данном случае, по отношению к доходам. Измеряется в пределах от 0 до 100. Если коэффициент равен 0, то доходы всех жителей страны совершенно равны, если он ближе к 100, то в обществе доходы распределены очень неравномерно (мало богатых и много бедных). Латвия довольно близка к средним показателям по Европе.

И в 2015 году, судя по опросу, общество стало более равным.

В ходе опроса 6000 домашних хозяйств было проведено 11,6 тысяч интервью с жителями Латвии старше 16 лет. Данные по 2016 году будут собираться до июня 2017 года.