Руководство профсоюза и представители регионов в пятницу встречались с руководством СНМП, чтобы обсудить возможности повышения зарплат. Стороны согласились, что увеличения зарплат заслужили все, кто работает в скорой помощи, а прирост на 10% — наименьшее требование.
По расчетам СНМП, на удовлетворение требований медиков потребуется дополнительно 3 млн евро.
Рудзите отметила, что во внутренних резервах СНМП найти такую сумму невозможно, к тому же необходимо платить за сверхурочные, что также требует дополнительных средств.
Во время встречи были высказаны также предложения об акциях протеста, которые будут обобщены на заседании правления ЛПРЗСУ 21 марта.