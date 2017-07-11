Социальные партнеры правительства — Латвийская конфедерация работодателей (ЛКРД) и Латвийский союз свободных профсоюзов (ЛССП) — выразили однозначную поддержку передачу правовых актов налоговой реформы на рассмотрение в Сейме единым пакетом. Об этом сообщили в Госканцелярии.

О своей поддержке представители ЛКРД и ЛССП заявили сегодня на встрече с премьер-министром Марисом Кучинскисом.

Как подчеркнул председатель ЛССП Эгил Балдзенс, в результате разработки налоговой реформы учтены интересы всех сторон, которые пришли не к компромиссу, а к общему знаменателю. К тому же модель налоговой реформы в большой мере решает проблемы в системе здравоохранения.

Президент ЛКРД Виталий Гаврилов отметил — важно увязать уплату налогов с доступностью услуг здравоохранения и его финансированием, разработать закон о финансировании здравоохранения и интенсифицировать борьбу с теневой экономикой.

Участники встречи были единодушны во мнении о необходимости повысить минимальную зарплату в Латвии до 430 евро в месяц и не менять ее в течение ближайших трех лет.

Кучинскис отметил, что ценит труд, вложенный социальными партнерами в разработку налоговой реформы. Все стороны продемонстрировали социально ответственный подход, что позволило прийти к результату, который направлен на уменьшение неравенства доходов и на рост экономики в последующие годы, подчеркнул он.