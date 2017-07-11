О своей поддержке представители ЛКРД и ЛССП заявили сегодня на встрече с премьер-министром Марисом Кучинскисом.
Как подчеркнул председатель ЛССП Эгил Балдзенс, в результате разработки налоговой реформы учтены интересы всех сторон, которые пришли не к компромиссу, а к общему знаменателю. К тому же модель налоговой реформы в большой мере решает проблемы в системе здравоохранения.
Президент ЛКРД Виталий Гаврилов отметил — важно увязать уплату налогов с доступностью услуг здравоохранения и его финансированием, разработать закон о финансировании здравоохранения и интенсифицировать борьбу с теневой экономикой.
Участники встречи были единодушны во мнении о необходимости повысить минимальную зарплату в Латвии до 430 евро в месяц и не менять ее в течение ближайших трех лет.
Кучинскис отметил, что ценит труд, вложенный социальными партнерами в разработку налоговой реформы. Все стороны продемонстрировали социально ответственный подход, что позволило прийти к результату, который направлен на уменьшение неравенства доходов и на рост экономики в последующие годы, подчеркнул он.