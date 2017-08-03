На месте строительства нового торгового центра Akropole продолжают вырубать деревья. Один из жителей Кенгарагса пожаловался, что не видел объявления о публичном обсуждении вырубки. Оказалось, оно состоялось еще несколько лет назад — и фирма получила разрешение спилить шесть деревьев. Но на практике срубили больше, сообщает программа "Сегодня вечером" телеканала LTV7.

"Я как рижанин, который рядом живет, вообще не слышал обсуждения, и большинство моих соседей тоже. Стройуправа и рижская власть, как я понимаю, ограничиваются своими веб-страничками. Это дает формальное обсуждение, а большинство рижан Кенгарагса вообще не знает, что было какое-то обсуждение. Но обсуждение даже с таким минимумом людей — большинство были против", — заявляет Гинт Каунисте, представитель товарищества "За нетронутую окружающую среду для последующих поколений".

Оказывается, обсуждение вырубки, которая вызвала недовольство Каунисте, состоялось три года назад. Тогда 29 человек поддержали вырубку деревьев, а четверо выступили против. Строители воспользовались разрешением только сейчас — и при этом спилили больше, чем им позволила дума.

"В начале этой недели инспектор стройуправы осматривал территорию и констатировал, что вырублены не только те деревья, на вырубку которых было получено разрешение. Дополнительно было вырублено еще четыре дерева. Административное дело в связи с этим уже возбуждено", — заверила представитель ведомства Илзе Жука.

В администрации магазина журналистам также признались: незаконно вырубили деревья, но не четыре, а шесть.

"Для перестройки дороги необходима вырубка деревьев, которая законно согласована с Рижским стройуправлением. К сожалению, я должен признаться, что во время работы по ошибке мы, строительная фирма Merks, частично вырубили не те деревья. За это мне очень стыдно, и мы об этом сожалеем. Мы незамедлительно связались со стройуправлением и признали свою вину", — указал Оскар Озолиньш, председатель правления строительной компании Merks.Конечно, строительство Akropole уже вряд ли что-то остановит. К тому же его планируют закончить к 2019 году, отмечает передача. По словам председателя правления строительной компании Merks Оскара Озолиньша, на огромной территории в 15 гектаров посадят 700 деревьев.