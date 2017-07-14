Президент Латвии Раймонд Вейонис 17 июля встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который прибудет в Ригу с официальным визитом, сообщили агентству ЛETA в президентской канцелярии.

Президенты обсудят развитие двухсторонних отношений Латвии и Азербайджана, сотрудничество с Азербайджаном в рамках Восточного партнерства ЕС, актуальные международные вопросы.

Во время визита Алиева будут подписаны декларация о стратегическом сотрудничестве, договоры о сотрудничестве в области образования, транспорта и строительного надзора.

Президент Азербайджана прибудет в Латвию в сопровождении делегации предпринимателей, во время его визита в Риге пройдет латвийско-азербайдажнский бизнес-форум.