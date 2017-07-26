Сегодня комиссия рассмотрит поправки к закону о социальном страховании, предусматривающие, что с 2018 года для обеспечения пенсии устанавливаются взносы социального страхования в размере 5% с хозяйственной деятельности и авторских вознаграждений.

В Сейме планируется изменить эти поправки, чтобы эти взносы направлялись на первый пенсионный уровень, а не на третий, а также точнее обозначить направление 1%на здравоохранение, сказала Барча.

Как сообщалось, 21 июля Сейм в первом чтении одобрил поправки к закону о государственном социальном страховании, согласно которым с 2018 года для обеспечения пенсии устанавливаются взносы социального страхования в размере 5% с хозяйственной деятельности и авторских вознаграждений.

Правительство не решило, на какой пенсионный уровень направить социальные взносы, передав этот вопрос на обсуждение в комиссия Сейма по социальным делам и труду.