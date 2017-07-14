В интервью агентству LETA Дуклавс отметил, что активно сотрудничает со Службой госдоходов (СГД) и правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию по делу об опубликованных подслушанных в гостинице Rīdzene переговорах между политиками и предпринимателями, послуживших одним из основных доказательств в так называемом "деле олигархов", которое было возбуждено в 2011 году.

"Я выполнил свои обещания. Отложил все дела и вчера был в СГД, а сегодня - в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией", - пояснил министр. Он отметил, что ответил на все вопросы, заданные этими ведомствами, но не стал раскрывать содержание этих вопросов.

На вопрос о том, обдумывает ли министр возможность уйти в отставку, Дуклавс ответил отрицательно. "Я не рассматривал такую возможность, потому что ничто из того, что там опубликовано и рассказано, не соответствует действительности", - сказал политик.

Отставку Дуклавса пытаются инициировать депутаты оппозиционной парламентской фракции Латвийского объединения регионов (ЛОР). Для этого им необходимо собрать под предложением подписи десяти депутатов Сейма. В ЛОР насчитывается семь депутатов, которые подписали документ, но депутаты других партий пока не поддержали это предложение.

Как сообщалось, БПБК начало проверку по поводу опубликованной в журнале Ir информации о том, что Дуклавсу, возможно, опосредованно принадлежит земельный участок в Рижском свободном порту, который он не указал в своей декларации. Сам министр эту информацию категорически отрицает.