Общество за открытость Delna направило открытое письмо президенту Латвии Раймонду Вейонису и премьеру Марису Кучинскису (оба — представители СЗК), в котором призвало высшие чины государства взять на себя ответственность за публикацию материалов так называемого "дела олигархов".

Также Delna требует от Кучинскиса уволить еще двоих представителей Союза "зеленых" и крестьян в правительстве: министра сообщения Улдиса Аугулиса и министра земледелия Яниса Дуклавса. Оба политика фигурировали в записях "разговоров в Rīdzene", которые этим летом опубликовал журнал Ir.

Помимо этого, Delna призвала незамедлительно опубликовать все материалы следствия по "делу олигархов".

"Мы согласны с вами, что в ходе "разговоров в Rīdzene" высказаны угрозы безопасности Латвийского государства. Слышны явные попытки компромитировать независимость страны и демократию. Слышен заговор "олигархов" с целью узурпировать суверенную власть в Латвии", — говорится в обращении.

Delna обращает внимание и на то, что премьер Кучинскис так и не ответил по сути, что именно Аугулис и Дуклавс обсуждали в августе прошлого года на встрече с заместителем премьера России Аркадием Дворковичем. Встреча не была согласована с Министерством иностранных дел Латвии. Поэтому Delna обвиняет Кучинскиса в том, что он "скрывал информацию о мотивах правительства, которые дают возможность интерпретировать ваши поступки как поддержку отдельных интересов".