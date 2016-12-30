В этом году для 106 сотрудников Министерства культуры были выписаны премии на общую сумму 91 860 евро (до уплаты налогов). Об этом агентство LETA информировала руководитель отдела Минкульта по связям со СМИ Лита Кокале.

Она отметила, что на премии сотрудникам Минкульта из госбюджета были выделены 85 206 евро, а из Европейского Союза для средств технической помощи фондов — 7201 евро.

По словам Кокале, в 2016 году размер премии на одного сотрудника Минкульта составил 867 евро (до уплаты налогов). Она отметила, ежегодные премии не могут превышать 75% от зарплаты.

Также отмечается, что в этом году 92 работникам Министерства культуры за оценку "отлично" были выписаны премии в размере 75% от зарплаты, за оценку "очень хорошо" — 65% от зарплаты, и за "хорошо" — 55%.