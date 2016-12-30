Она отметила, что на премии сотрудникам Минкульта из госбюджета были выделены 85 206 евро, а из Европейского Союза для средств технической помощи фондов — 7201 евро.
По словам Кокале, в 2016 году размер премии на одного сотрудника Минкульта составил 867 евро (до уплаты налогов). Она отметила, ежегодные премии не могут превышать 75% от зарплаты.
Также отмечается, что в этом году 92 работникам Министерства культуры за оценку "отлично" были выписаны премии в размере 75% от зарплаты, за оценку "очень хорошо" — 65% от зарплаты, и за "хорошо" — 55%.