Реформа здравоохранения предусматривает развитие "идеальных" практик семейного врача. Как указано в подготовленном Минздравом докладе о реформе системы здравоохранения, оптимальное число пациентов "идеальной" практики семейного врача — 1500, оно увязано с финансированием практики. Сейчас финансирование увязано с 1800 пациентов на одну практику.

Первичное здравоохранение предполагается укрепить, повысив роль семейного врача и его команды в обслуживании пациентов. Минздрав планирует создать команду первичного здравоохранения, в состав которой войдут семейный врач, две медсестры или помощники врача. Планируется также привлечь к нескольким практикам семейных врачей других специалистов, например, акушерку, педиатра или физиотерапевта.

Реформа предусматривает возможность создания общих практик семейных врачей, которые обеспечили бы доступность услуг по вечерам в рабочие дни и в выходные дни, эффективную замену семейного врача, консультации по телефону, частично переняли бы функции дежурных врачей. Важным фактором стало бы также сотрудничество с другими специалистами и службами, например, с социальной службой.

У "идеальной" практики семейного врача должны быть помещения, отвечающие оказываемым на уровне первичного здравоохранения услугам и принципам хорошей практики, например, должны быть оборудованы приемная, регистратура, процедурная.

Минздрав указывает — для развития такой модели практики семейного врача необходимо больше привлекать к организации первичного здравоохранения самоуправления.

Как сообщалось, министр здравоохранения Анда Чакша сегодня сообщила, что реформа предусматривает также создание общих практик семейных врачей. Эту инициативу уже проявили такие города как Сигулда, Даугавпилс, Екабпилс, Мадона и Кулдига.