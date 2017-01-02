Анализ идеи регистрировать данные пользователей карт предоплаты разговоров по мобильным телефонам показал ее нецелесообразность, сообщил представитель Министерства сообщения Айвис Фрейденфелдс.

Этот план Минсообщения проанализировало в сотрудничестве с МВД, Минюстом и другими правоохранительными органами.

"Вместе мы пришли к заключению о том, что в нынешних условиях введение регистрации данных следует признать нецелесообразным и несоразмерным для достижения целей борьбы с теневой экономикой. Поэтому изменения в законодательных актах, предусматривающие регистрацию данных пользователей карт предоплаты, не планируются", — сказал Фрейденфелдс.

Во второй половине октября совещание госсекретарей министерств одобрило подготовленный Минсообщения информационный доклад о регистрации данных пользователей карт предоплаты разговоров по мобильным телефонам. По мнению авторов доклада, это помогло бы облегчить расследование случаев мошенничества и других преступлений и сократило бы ресурсы, которые тратятся на установление владельцев номеров в сетях мобильной связи.