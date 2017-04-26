Министерство благосостояния подало ряд предложений, в том числе об увеличении минимальной пенсии, пособия на третьего ребенка, индексации маленьких пенсий и пенсий пенсионерам с большим трудовым стажем, и на все это требуется финансирование, пояснил он.

Кроме того, во всех рекомендациях Еврокомиссии указано, что Латвия должна найти решение по повышению пособий и доходов для людей с низкими доходами.

Повышение необлагаемого налогами минимума до 300 евро для пенсионеров Рейрс назвал компромиссом но министерство по-прежнему считает этот минимум слишком низким. Эта реформа не коснется 200 000 пенсионеров, получающих пенсию в размере 235 евро.

Повышение необлагаемого минимума даст больше преимуществ одиноким людям, а не семьям с детьми, отметил Рейрс.

Министерство благосостояния удовлетворено тем, что Министерство финансов наконец прислушалось к его просьбе о резком повышении минимальной зарплаты, и предложенный вариант ее повышения до 430 евро его полностью устраивает.

Минблаг считает, что в результате ликвидации налога солидарности люди с очень большими доходами будут платить меньшие налоги, чем средний слой, чего нет практически ни в одной европейской стране. Министерство предлагает сумму денег, которую будут платить люди с доходами свыше 90 000 евро в год, направить на второй пенсионный уровень и в социальный бюджет.