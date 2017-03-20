Ежегодный доклад World Happiness Report подготовлен компанией Sustainable Development Solutions Network по заказу ООН. Эксперты анализировали уровень жизни, учитывая такие факторы, как ВВП на душу населения, социальная поддержка граждан государством, продолжительность жизни и отношение к коррупции. Материальное благосостояние не является ключевым параметром, влияющим на ощущение счастья, отмечают авторы исследования. Так, Латвия в период между 2005-2007 и 2014-2016 годами продемонстрировала стремительный рост индекса счастья. По этому показателю страна оказалась на втором месте в мире, отставая от Никарагуа и опережая Сьерра-Леоне. При этом, например, в США доходы жителей росли, а ощущение счастья шло вниз.

Первую позицию в рейтинге за период времени с 2014-го по 2016-й годы занимает Норвегия, которая сместила на второе место Данию (являлась лидером рейтинга трижды за пять лет исследований). Помимо Норвегии и Дании топ-10 самых счастливых стран составили Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.

Всего эксперты изучили 155 государств и территорий. Наиболее несчастной оказалась Центрально-Африканская Республика, рядом — Бурунди, Танзания и Сирия (в 2016 году самой несчастной страной мира признали Бурунди).

Латвия в рейтинге, составленном для ООН экспертами Сетей для выработки решений в области устойчивого развития, располагается на 54-й строке (год назад была 68-й), оказавшись между Алжиром и Молдовой. Для сравнения: Литва занимает 52-е место (плюс 8 мест), Эстония — 66-е (+6).

Что касается других стран, то США в рейтинге счастья — 14-е, Ирландия — 15-я, Германия — 16-я, Великобритания — 19-я, Франция — 31-я, Узбекистан — 47-й, Россия — 49-я (+7), Туркменистан — 59-й, Беларусь — 67-я (-6), Китай — 79-й, Украина — 132-я (-9).

Составители доклада поясняют, что уровень счастья населения не всегда соответствует уровню жизни в стране. На удовлетворенность влияет комбинация экономических, социальных и природных факторов. Также отмечается, что граждане стран с меньшим социальным неравенством более счастливы.