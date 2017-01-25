В прошлом году терпимость к коррупции в Латвии продолжала снижаться, однако ряд других государств достиг в этой области большего прогресса, свидетельствует ежегодный индекс восприятия коррупции, который в среду обнародовала неправительственная организация Transparency International.

По сравнению с предыдущим годом Латвия в индексе получила на сегодняшний день наибольшее количество баллов - 57 из 100. Это на 2 балла больше, чем в прошлом году, что означает снижение в стране в течение последнего года терпимости к коррупции. В 2014 году индекс Латвии составляла 55 баллов, в 2013 году - 53, в 2012 году - 49 баллов.

Однако, несмотря на улучшения, в общем рейтинге Латвия в 2016 году пережила падение на четыре позиции - с 40-го на 44-е место, разделив его с Грузией, которая также получила 57 баллов.

И Эстония, и Литва в рейтинге занимают более высокие места - соответственно 22-е и 38-е место. Эстония получила 70 баллов, Литва - 59.

Первое место в рейтинге (90 баллов) делят Дания и Новая Зеландия, за ними следует Финляндия - 89 баллов. Последнее, 176-е место в рейтинге занимает Сомали - 10 баллов.

Transparency International составляет индекс восприятия коррупции с 1995 года. Латвия в него включена с 1998 года.