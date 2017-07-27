Решение остаться на посту министра земледелия или уйти с должности должен принять сам Янис Дуклавс, сказала в интервью передаче ЛТВ "Утренняя панорама" министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, которая, как и Дуклавс, представляет Союз "зеленых" и крестьян (СЗК).

Перед тем, как давать более подробные комментарии по этому вопросу, следует дождаться четкой оценки контролирующих учреждений, подчеркнула министр.

Как сообщалось, министр земледелия Янис Дуклавс (СЗК) не планирует подавать в отставку, так как публично прозвучавшая информация о том, что он якобы скрывал принадлежащую ему собственность и прямо или косвенно использовал должность для реализации своих интересов, является ложью.

Дуклавс заявил агентству LETA, что активно сотрудничает со Службой государственных доходов (СГД) и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), побывал в этих учреждениях и ответил на все вопросы.

Он подчеркнул, что требование Латвийского объединения регионов (ЛОР) об его отставке основано на ложных утверждениях. "Это глупости, что они там понаписали, полное безумие", — заявил политик, добавив, то подавать в отставку не собирается.

Как сообщалось, ЛОР предложило Сейму рассмотреть вопрос об отставке главы Минземледелия. Для этого партии нужно собрать подписи 10 депутатов, тогда как в ее фракции — всего семь депутатов. ЛОР призвало подписываться под запросом и других депутатов, но пока необходимого количества подписей не собрано.

Как сообщалось, БПБК начало проверку по поводу опубликованной в журнале "Ir" информации о том, что Дуклавсу, возможно, опосредованно принадлежит земельный участок в Рижском свободном порту, который он не указал в своей декларации. Сам министр эту информацию категорически отрицает.