В 2019 году фискальное влияние налоговой реформы будет отрицательным — 131,6 млн евро — под влиянием реформы подоходного налога с предприятия (ПНП) в 2018 году. А в 2020 году отрицательное фискальное влияние снизится до 56,7 млн евро.

В целом в 2018 году фискальное влияние реформы налогов на рабочую силу и ПНП будет отрицательным — 289,5 млн евро.

От компенсирующих мер (повышение ставки акциза на горючее, табак и алкоголь, налога на азартные игры и др.) госбюджет получит 88,9 млн евро, в результате борьбы с теневой экономикой — 203,4 млн евро.