Об этом она заявила в интервью передаче ЛТВ "Утренняя панорама".

Министр согласилась, что самоуправлениям нужны детальные расчеты, как реформа повлияет на их бюджеты. "Самоуправлениям надо еще немного потерпеть, чтобы увидеть полную картину того, что будет происходить в их хозяйстве. После реформы в кошельках людей будет оставаться больше денег, и уменьшатся расходы самоуправлений на социальную помощь Первоначальные расчеты даны, ясен механизм компенсации. Думаю, мэры поддержат реформу", - сказала она.

С детальными расчетами влияния реформы министр обещала познакомить в конце апреля, когда основные принципы реформы будут утверждены в правительстве.