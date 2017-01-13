В Латвии слишком много вузов, а надзор за ними разрозненный, сказал в пятницу утром в интервью LNT ректор Латвийского университета (ЛУ) Индрикис Муйжниекс.

На вопрос, не желает ли ЛУ перенять не только Рижскую академию педагогики и управления образованием (РАПУО), но и региональные вузы, Муйжниекс ответил, что нельзя сказать об интересе именно к региональным вузам, но фактически все в Латвии согласятся, что вузов в стране слишком много.

В качестве еще одной отраслевой проблемы Муйжниекс назвал раздробленный надзор за вузами — они находятся в ведении шести министерств, и было бы неплохо и здесь провести консолидацию.

Что касается приобретения от присоединения РАПУО, ректор отметил, что на ЛУ ляжет больше забот, потому что придется перенять около 30 учебных программ. Конечно, схожие программы будут объединены. В то же время ЛУ получит много хороших преподавателей.

Но в целом объединение вузов делается для того, чтобы выпускались новые хорошо подготовленные учителя и пользу от этого приобретали дети, а не вузы.

По мнению Муйжниекса, вузы в Латвии можно классифицировать как больницы, когда есть крупные вузы государственного значения и есть региональные вузы, направленные на потребности конкретных регионов и получающие поддержку самоуправлений.

Как отмечает ректор, финансовая ситуация в ЛУ очень стабильная, хотя доходы от платного обучения снизились. Бюджет вуза составляет около 80 млн евро, из которых платные места приносят от 10 до 12 млн евро. В то же время ЛУ ощущает общее сокращение молодежи в стране.