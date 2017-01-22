Реорганизация Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО) может причинить финансовые убытки государству, считает ректор академии Дайна Войта.

Около одного миллиона понадобится на выплату компенсаций работникам за неиспользованный отпуск, выходных пособий и пособий по безработице, пояснила она.

Примерно 20 тысяч евро потребуется заплатить в качестве штрафа за расторжение договора аренды помещений в Бауске. Кроме того, будут административные расходы при смене реквизитов, студенческих удостоверений и т.д. Несколько тысяч евро придется выплатить работникам самоуправлений, академии, Латвийского университета (ЛУ), Министерства образования и науки (МОН) за обеспечение этих изменений.

Необходимо задействовать "Фонд реорганизации", чтобы покрыть убытки ЛУ, которые возникнут от того, что плата за получение образования в РАПУО ниже, отметила Войта.

В ходе реорганизации также понадобится около 40 тысяч евро, чтобы приобрести базы данных, которые используют студенты РАПУО.

По мнению руководства академии, уровень доверия жителей к госуправлению от этого только снизится, поскольку "в последнее время главные проблемы создаются в среде, где растут и получают образование наши дети, в среде, где формируется система ценностей", говорит Войта.

Как сообщалось, МОН решило с августа 2017 года присоединить РАПУО к Латвийскому университету. Это необходимо для концентрации ресурсов и более эффективного использования бюджетных средств.