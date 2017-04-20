Рижская дума выделила 105 640 евро на ремонт пешеходного перехода на перекрестке улицы Калькю и бульвара Аспазияс. Об этом сообщает агентство LETA.

Работы по восстановлению облицовки дорожного покрытия начались 20 апреля, их планируют завершить 3 мая. Ремонт будет выполняться и в ночные часы, поэтому может быть повышенный уровень шума.

Департамент сообщения Рижской думы отмечает, что зона ремонтных работ ограничена заграждениями. Для пешеходов сделаны временные "переходы", а для транспортных средств выделена одна полоса проезжей части в каждом направлении. Ремонт не скажется на движении травмаев.

Ремонт на перекрестке улицы Калькю и бульвара Аспазияс предусматривает замену бусчатки и асфальтирование на мостовой. При этом трамвайные рельсы заменяться не будут.

Пешеходный переход расположен в центре Риги — рядом с памятником Свободы, часами Laima и рестораном McDonald's. Он соединяет Вецригу и площадь перед Памятником свободы. Пешеходный переход является одним из самых широких в городе.