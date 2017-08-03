Не все ремонтные работы на улицах Риги будут завершены до 1 сентября, при этом к осени участки дорог около школ будут отремонтированы, сообщил представитель департамента Сообщения Рижской думы Эдмундс Валпетерс.

Запаздывание сроков завершения ремонта улиц в центре Риги чиновник объяснил ремонтными работами инженерных коммуникаций, проводимыми предприятиями AS "Rīgas Siltums", SIA "Rīgas ūdens" и AS "Sadales tīkls".

Ремонтные работы тротуаров идут с запаздыванием по графику на рижских улицах Бривибас, Стабу, Дзирнаву и Элизабетес. На улице Бривибас их планируется завершить до 9 сентября, а на улице Дзирнаву — к 15 сентября.

При этом ремонт на участке улицы Бривибас между улицей Бруниниеку и ВЭФовским мостом отложат до весны будущего года: специалисты "Rīgas siltums" не успели провести все необходимые работы столь быстро, чтобы на этом участке можно было бы уложить качественный асфальт, пояснил Валпетерс.

"Планируя летомний ремонт этих улиц, департамент старался все привести в порядок с учетом того, чтобы к 1 сентября все участки ремонтируемых улиц около школ были бы закончены", — обещал Валпетерс.

Он признал, что департамент наблюдал случаи, когда на обеих половинах улицы проводился некоординированный ремонт тротуаров. Представитель Рижской думы указал, что по телефону с начала июля было получено порядка 200 жалоб, из них лишь семь связаны с ремонтными работами улиц.

Говоря о качестве надзора за ремонтом, Валпетерс ответил, что ответственными за них являяются дорожные строители, при этом представители департамента регулярно обследовали объекты.

"Опыт показывает, что наказание не всегда приносит плоды. Наше цель — как можно быстрее ликвидировать недоделки", — заметил Валпетерс, добавив, что в работе предприятий, выполняющих ремонтные работы, пока не было выявлено нарушений, за которые следует строго наказывать.