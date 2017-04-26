Для сравнения, отмечает LETA, соседняя Эстония поднялась в рейтинге свободы прессы на две позиции и заняла высокое 12 место. Однако в Литве дела обстоят хуже, чем в Латвии — там зафиксировано падение независимости журналистов и 36 место в топе как следствие этого.

В целом "Репортеры без границ" назвали ситуацию с независимостью масс-медиа в мире "на грани обвала". Поведение СМИ в ходе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа и перед "Брэкзитом" (референдум по выходу Великобритании из состава ЕС) в докладе названо "крайне ядовитым". Выглядит, что даже в странах с развитой демократией свобода журналистики находится в стадии развала. В "ужасном состоянии" или под очень серьезной угрозой она находится в 72 государствах мира, включая Россию, Индию и Китай.

Лучше всего в мире дела обстоят у СМИ в Норвегии, Швеции и Финляндии. Оценка производилась по таким критериям как независимость масс-медиа, самоцензура, власть закона, прозрачность действий и зафиксированные нарушения.