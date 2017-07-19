Репше напомнил, что пытался вернуться в политику с партией "Для развития Латвии", поскольку ему не нравится "оставлять дела незаконченными". Однако при поддержке общества на уровне 1-2% сделать ничего нельзя, отметил он.
В данный момент, по словам Репше, какие бы то ни было разговоры об участии в политике неактуальны. Тем не менее, до выборов в Сейм ситуация может измениться: "Если я нужен Латвии, то работы я никогда не боялся".
Экс-политик заявил, что его знаменитый сбор пожертвований на участие в политике был не самой лучшей идеей, и второй раз он такую акцию проводить бы не стал.
После ухода из политики Эйнар Репше основал Фонд искусственного интеллекта, а затем возглавил Фонд виротерапии, который пытается найти лекарство от рака. При этом многие врачи и эксперты считают деятельность фонда сомнительной.