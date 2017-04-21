За неполные четыре месяца 2017 года латвийские пограничники задержали 30 лиц, которые использовали 43 различных поддельных документа — 22 удостоверения личности и 21 документ на транспортные средства.

Как свидетельствует статистика, предоставленная порталу Delfi Государственной погранохраной, это значительно меньше, чем в 2015 и 2016 годах, когда за четыре месяца пограничники выявили 53 и 59 поддельных документов, соответственно.

В этом году ровно половина задержанных на границе использовала поддельные паспорта разных стран ЕС, ID-карты, визы и виды на жительство. В 90% случаев задержанными были граждане третьих стран, которые с помощью фальшивых документов пытались въехать в государства Шенгенской зоны.

Что касается поддельных техпаспортов, прав и отметок о прохождении ТО, то и в этом случае "отличились" граждане других государств. За использование фальшивок задержаны 7 граждан Белоруссии, 3 — Литвы, 1 — России, 1 — Китая, 1 — Польши, 1 — Германии и 1 — Узбекистана.