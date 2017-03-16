Чтобы не потерять 46 миллионов евро, которые предусмотрены в Фонде выравнивания на начальный этап постройки Рижского Северного корридора, столичная мэрия решила перенаправить эти средства на финансирование 4-го этапа проекта Южного моста. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает газета Dienas Bizness.

Согласно задумке самоуправления, на полученные деньги будет продолжена прокладка ул. Яниса Чаксте — от ул. Зиепниеккалнса до Виенибас гатве. Делается это для того, чтобы разгрузить небольшие улочки и мосты Риги от едущих в направлении Елгавы транспортных средств.

Также часть этих денег может быть использвана для перестройки окрестностей моста через Булльупе и ул. Даугавгривас.

О создании в Риге Северного транспортного коридора начали говорить еще в конце 90-х годов, подготовка проекта началась в 2005 году. Прошло уже 12 лет, однако проект все еще находится на стадии намерения.

Северный коридор в последнее десятилетие считается самым амбициозным инфраструктурным проектом столицы. Совокупные расходы на его реализацию только по первоначальным оценкам составили бы 1,5 миллиарда евро.

Цель проекта — разгрузка центра Риги от транспортного потока за счет новой транзитной трассы, соединяющей Рижский порт и магистраль Via Baltica.

Планируемая протяженность Северного коридора — 30 километров. К западу от Риги трасса соединится с Рижской окружной дорогой возле Бабите и обеспечит соединение с дорогой Рига-Юрмала-Вентспилс (перекресток у Приедайне), а к востоку от Риги — должна соединяться с Видземским шоссе в районе Берги. Коридор должен быть интегрирован в систему магистральных улиц Риги с помощью 9-12 многоуровневых развязок. Дорога будет проходить и через Даугаву, речь идет об участке протяженностью около 400 метров. До сих пор ведутся дискуссии о том, будет ли это высокий мост или подземный туннель.

Проект Северного коридора разбит на четыре этапа. Первоначально планировалось, что строительные работы начнутся в 2012 году, а в 2018 году они будут завершены. Позже сроки неоднократно переносились. Сейчас в Департаменте городского развития Рижской думы порталу Delfi сообщили, что первый этап строительства Северного коридора включен в список долгосрочных проектов, поэтому в данный момент невозможно говорить о том, когда начнут строить эту дорогу.

Согласно первоначальным расчетам, общая стоимость строительства Северного коридора может составить 1,5 млрд евро. Но следует учитывать, что фактический размер сметы станет понятен только после проведения конкурсов на строительные работы.