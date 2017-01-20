В пятницу, 20 января, на Домской площади в Риге зажжен костер памяти баррикад 1991 года, у которого собрались участники событий тех лет, официальные лица, яунсарги, школьники разного возраста и их учителя.

С обращением к собравшимся выступил президент Раймонд Вейонис, подчеркнув, что важность событий января 1991 года для истории Латвии трудно переоценить.

По словам Вейониса, баррикады подтвердили, что латыши едины как народ и способны добиваться своих целей. "В наши дни очень важно, чтобы мы сохранили способность быть едиными, были уверены в себе, в своей стране, в свободной и независимой Латвии, и в то же время, будучи едиными, не возводили баррикады между жителями Латвии", — сказал президент.

После выступления Вейониса участники мероприятия спели гимн Латвии, а затем был зажжен памятный костер.

В Риге сегодня в течение всего дня проходят мероприятия памяти баррикад 1991 года. Одним из самых больших памятных мероприятий станет концерт "К новым небесам", который в 18.00 начнется в Домском соборе. На концерте прозвучит музыка Рихарда Дубры, Эрика Эшенвалдса, Луции Гаруты, Ренара Кауперса, Раймонда Паулса и др. композиторов.

В 16.00 в рижской Ратуше состоится торжественное мероприятие памяти баррикад 1991 года с участием мэра столицы Нила Ушакова, близких погибших в те январские дни, тогдашних сотрудников МВД и рижской милиции.

У здания Сейма сегодня также будет зажжен костер памяти, а все желающие смогут принять участие в возложении цветов к памятнику Свободы и на Бастионной горке. На Домской площади размещена передвижная выставка Музея баррикад 1991 года, а у здания Кабинета министров на ул. Бривибас будет демонстрироваться фильм "Истории баррикад".

В 16.00 состоится обмен воспоминаниями у костра во дворе здания Сейма, а в 16.30 председатель парламента Инара Мурниеце встретится с журналистами времен баррикад.

Организованные Народным фронтом Латвии баррикады, в которых участвовали люди из всех регионов страны, были уникальным образцом ненасильственного протеста. Баррикады в Риге начали возводить вечером 13 января 1991 года, чтобы защитить здание Верховного Совета, телевидение, мосты и другие стратегически важные объекты. Самым трагичным днем баррикад стало 20 января, когда бойцы ОМОНа пытались захватить здание Министерства внутренних дел. В перестрелке в центре Риги погибли пять человек: школьник Эдийс Риекстиньш, два сотрудника органов внутренних дел — Владимир Гомонович и Сергей Кононенко, а также операторы Рижской киностудии Андрис Слапиньш и Гвидо Звайгзне.

С 1997 года 20 января отмечается в Латвии как день памяти защитников баррикад.