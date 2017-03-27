На вопрос, что нужно делать Латвии, чтобы уменьшить разрыв между богатыми и бедными, он ответил, что, в первую очередь, в катастрофическом состоянии находится наша система образования.

"Важнейший ресурс Латвии - это ее жители. Если мы посмотрим, сколько детей не ходят сейчас в школу, сколько получают очень слабое среднее образование, не говоря уже о высшем, где мы получаем бумажки, с которыми потом нельзя найти работу... Поэтому нужны десять лет тяжелого труда по улучшению системы образования. Независимо от того, из богатой или бедной семьи происходит ребенок, это позволит получить хорошее, перспективное образование", - сказал Римшевич.

Улучшения надо начинать уже с детского сада - чтобы дети там не просто проводили время, а двигались в определенном направлении, чтобы играми вызывать интерес к учебе. "Мы все платим сегодня за ошибки, которые были допущены, когда детям до седьмого класса не ставились оценки. Дети не понимают, плохие они или хорошие, как они выглядят по отношению к остальному классу. Дух соревнования нужно культивировать", - заявил Римшевич.

Он отметил также, что важно поверить в свои силы, а не жить в постоянной уверенности, что все плохо и лучше не станет. Очень важно, чтобы налоговая реформа стала первым проектом, в который поверит население.