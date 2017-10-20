В Латвии нет нефти, золота и алмазов, и единственный ресурс, которым мы располагаем, — это люди, сказал он. "От того, насколько сильными и образованными они будут, зависит, как мы будем жить", — добавил глава Банка Латвии. В этом контексте нужно проводить структурные реформы, чтобы численность населения начала расти, приступить наконец к производству товаров с высокой добавленной стоимостью и не наращивать внешний долг.

Римшевич напомнил, что Банк Латвии в течение многих лет предлагает реформы, так как видит, "где находятся тромбы, мешающие государству развиваться".

"Ясно, почему народное хозяйство Латвии не развивается и люди уезжают. В прошлом году мы видели, что достаточно уменьшиться поступлениям из структурных фондов, чтобы мы заговорили о кризисе", — сказал президент Банка Латвии.

"Мы печатаем деньги день и ночь, как никогда не печатали. Мы слышим упреки, что Банк Латвии душит народ и не дает денег, но более 2 млрд евро влились в народное хозяйство Латвии, в том числе десятая часть — в кредитование, но кредитование остается фактически на нуле", — рассказал Римшевич. Он высоко оценил доступность структурных фондов, но призвал думать, что будет, когда они кончатся. "Что мы будем делать, когда не восстановится кредитование, начнет снижаться конкурентоспособность, а денег для распределения больше не будет?" — интересуется глава Банка Латвии.

Он считает, что в подсознании политиков глубоко укоренилась мысль получать новые средства за счет налогов, "тем самым снова все ухудшая". По словам Римшевича, пришел последний момент серьезно подумать о том, что делать с имеющимися деньгами и как их использовать.