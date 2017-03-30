Если у кого-то еще имелись сомнения насчет того, продолжит ли новая администрация США серьезное участие в НАТО, то после прошедшей в среду, 29 марта, встречи главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича и советника президента США Герберта Макмастера вся тревога рассеялась. Об этом Ринкевич заявил агентству LETA по итогам заседания в Вашингтоне.

Ринкевич описал свой разговор с Макмастером о вопросах безопасности стран Балтии как "очень хороший и конструктивный", а также указал, что "был получен не только четкий политический сигнал о том, что США продолжит активно защищать их, но и были обсуждены практические вопросы военной безопасности, кибербезопасности и стратегической коммуникации".

По словам главы МИД, диалог строился не на вопросах вроде "продолжите ли вы нас защищать", а на уровне дискуссий о том, что конкретно нужно делать для укрепления безопасности Латвии.

"Вопрос "защитите ли нас" более не актуален", — подчеркнул политик.

Как сообщили ранее в МИД, в ходе своего визита Ринкевич призвал должностных лиц США сохранить постоянное присутствие американских солдат в странах Балтии. В ходе встречи обсуждались вопросы стратегического партнерства между Латвией и США, трансатлантические отношения и парламентские контакты. Ринкевич заверил должностных лиц США о готовности Латвии в 2018 году выделить на оборонные нужды 2% от ВВП.