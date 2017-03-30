Ринкевич описал свой разговор с Макмастером о вопросах безопасности стран Балтии как "очень хороший и конструктивный", а также указал, что "был получен не только четкий политический сигнал о том, что США продолжит активно защищать их, но и были обсуждены практические вопросы военной безопасности, кибербезопасности и стратегической коммуникации".
По словам главы МИД, диалог строился не на вопросах вроде "продолжите ли вы нас защищать", а на уровне дискуссий о том, что конкретно нужно делать для укрепления безопасности Латвии.
"Вопрос "защитите ли нас" более не актуален", — подчеркнул политик.
Как сообщили ранее в МИД, в ходе своего визита Ринкевич призвал должностных лиц США сохранить постоянное присутствие американских солдат в странах Балтии. В ходе встречи обсуждались вопросы стратегического партнерства между Латвией и США, трансатлантические отношения и парламентские контакты. Ринкевич заверил должностных лиц США о готовности Латвии в 2018 году выделить на оборонные нужды 2% от ВВП.