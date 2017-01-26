В глобальном мире ни одна страна не способна противостоять вызовам в одиночку – будут ли они связаны с гарантией мира и безопасности, борьбой с терроризмом, потоками миграции или изменениями климата. Мы можем достичь результатов лишь в тесном взаимном сотрудничестве, отметил Ринкевич.

"Часто мы слышим, что Латвия должна тихо сидеть в сторонке – как зайчик под елкой, пока рядом бродит страшный волк. Мы уже один раз так делали, пока на время не потеряли независимость своей страны. Мы не можем стоять в стороне! Внешняя политика и голос Латвии каждый день и на каждом шагу должны быть еще более заметны и расслышаны в мире. Во внешне- и внутриполитической сфере Латвия не может быть слабой", - считает глава МИД.

И хотя у Латвии много друзей и союзников, которые придут нам на помощь в трудную минуту, однако об экономическом росте, развитии и безопасности нашей страны мы в первую очередь должны заботиться сами. Международная репутация, конкурентоспособность, благосостояние, политическая культура и зрелость нашей страны в наших руках, уверен Ринкевич.

Ни в Брюсселе или столице какой-нибудь другой страны никто не виноват, что мы не можем или не хотим принимать решения для дальнейшего развития нашего государства, подчеркивает министр иностранных дел.

По его словам, в 2017 году Латвия продолжит укреплять свою внутреннюю и внешнюю безопасность; будет вносить свой вклад в укрепление единого и безопасного Европейского Союза; поддерживать латвийские предприятия, чтобы помочь в освоении новых экспортных рынков и привлечь иностранные инвестиции; поддерживать тесные связи с нашей диаспорой.