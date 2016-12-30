Это связано с эскалацией военного конфликта и гуманитарного кризиса в Сирии, что принесло Европе миграционный кризис и угрозы для безопасности.

В докладе упомянуты также избрание Дональда Трампа президентом США, референдум о выходе Великобритании из ЕС и вызовы, бросаемые Россией.

Упомянуты и такие события, как заключение в Париже соглашения о климате и принятие Латвии в ОЭСР.

Теракты и обострение отношений с Россией в 2016 году создавали крупнейшую за последние годы угрозу странам Запада. В отношениях с Россией утвержден двойной подход — сдерживание и диалог, отметил глава латвийского МИДа.