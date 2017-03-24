Ринкевич указал на случай, когда в феврале этого года была распространена ложная информация о преступлении, которое якобы совершили немецкие военнослужащие в Литве.

"Такие мелкие провокации, чтобы максимально настроить население в странах Балтии и Польше против военнослужащих НАТО, возможны. Такой риск мы осознаем, и к этому очень серьезно готовимся как мы, так и Канада", — сказал он.

Целевая аудитория таких информационных нападений — общественность Латвии и Канады, а цель — уменьшить желание канадцев выполнять свой долг по поддержке союзников по НАТО.

В этой связи МИД Латвии указывает, что сейчас во время визита в Канаду в интервью местным СМИ Ринкевичу приходится рассказать про историю Латвии и нынешнюю ситуацию в стране.

"Уже были попытки различными письмами и публикациями в канадской прессе показать, что Латвия находится где-то далеко, в связи с чем задавался вопрос: зачем Канаде надо что-то делать для Латвии", — сказал Ринкевич.

Во время визита в Канаду министр обсудил ожидаемое размещение канадского батальона в Латвии. "Достигнуто соглашение о тесном сотрудничество между странами в рамках министерств обороны и МИД, сформирована группа сотрудничества для выявления мелких провокаций", — отметил Эдгар Ринкевич.