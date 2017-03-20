Министр будет находиться с визитом в США и Канаде с 22 по 29 марта и 28 марта совместно с коллегами из Литвы и Эстонии встретится с Тиллерсоном. Стороны обсудят выполнение решений Варшавского саммита НАТО, сотрудничество стран Балтии и США в области обороны и безопасности.

22 марта по приглашению Тиллерсона Ринкевич примет участие в совещании министров иностранных дел Международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство".

Также у министров стран Балтии предусмотрены переговоры с представителями Конгресса и Сената.

В Канаде Ринкевич встретится с министром иностранных дел этой страны Христей Фриланд, министром обороны Харджитом Саджаном, министром международной торговли Канады Франсуа-Филиппом Шампанем и спикером палаты представителей парламента Джеффом Риганом.

Стороны обсудят экономическое сотрудничество, преимущества от договора CETA, а также размещение в Латвии международной боевой группы под руководством Канады.