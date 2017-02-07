В ходе встречи министр поблагодарил Барнье и его команду за сотрудничество с Латвией, что помогает создать деловой, прямой и конструктивный диалог между Европейской комиссией и Латвией как участницей ЕС с целью того, чтобы на переговорах по Brexit учитывались и уважались интересы Латвии.

"В наших интересах сформировать в будущем тесные отношения между Европейским союзом и Соединенным Королевством, которые основываются на обеспечении баланса прав и обязанностей обеих сторон. Нам важна дальнейшая судьба латвийцев и финансовые аспекты "бракоразводного процесса" с Соединенным Королевством, а также дальнейшее сотрудничество в области экономики, иностранных дел, безопасности и обороны", — выражая позицию Латвию, подчеркнул Ринкевич.

Кроме того, Ринкевич выразил поддержку Латвии осуществляемому Барнье подходу и подчеркнул необходимость на переговорах с Великобританией и в дальнейшем поддерживать единство между 27 странами ЕС. "Для нас неприемлемо любое желание "наказать" британцев за выбор своего народа, который следует уважать остальным странам Европейского Союза", — сказал в заключение министр иностранных дел.