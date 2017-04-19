На данный момент "нет никаких оснований говорить" об отмене или смягчении наложенных Евросоюзом на Россию санкций, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Политик пояснил, что российская сторона не выполняет условия Минского договора, поэтому снятие санкций попросту невозможно. "Ситуация на востоке Украины ухудшается — об этом свидетельствуют доклады международных организаций, в том числе ООН и ОБСЕ. Пока Россия нарушает международное право, санкции являются совершенно адекватным шагом", — приводит слова Ринкевича LETA.

Министр указал, что вопрос о дальшейшей судьбе отношений с Россией и санкциях будет обсуждаться между странами ЕС лишь летом.

В марте 2014 года Евросоюзом были введены индивидуальные ограничительные меры "в связи с действиями, направленными против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

С тех пор список попавших под санкции чиновников и бизнесменов неоднократно расширялся. Последний раз индивидуальные санкции продлевались в сентябре прошлого года, тогда в черном списке было 146 человек и 37 компаний.

Помимо индивидуальных санкций, ЕС ввел экономические санкции против России. Они будут действовать как минимум до 31 июля 2017 года.