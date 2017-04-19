Политик пояснил, что российская сторона не выполняет условия Минского договора, поэтому снятие санкций попросту невозможно. "Ситуация на востоке Украины ухудшается — об этом свидетельствуют доклады международных организаций, в том числе ООН и ОБСЕ. Пока Россия нарушает международное право, санкции являются совершенно адекватным шагом", — приводит слова Ринкевича LETA.
Министр указал, что вопрос о дальшейшей судьбе отношений с Россией и санкциях будет обсуждаться между странами ЕС лишь летом.
В марте 2014 года Евросоюзом были введены индивидуальные ограничительные меры "в связи с действиями, направленными против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
С тех пор список попавших под санкции чиновников и бизнесменов неоднократно расширялся. Последний раз индивидуальные санкции продлевались в сентябре прошлого года, тогда в черном списке было 146 человек и 37 компаний.
Помимо индивидуальных санкций, ЕС ввел экономические санкции против России. Они будут действовать как минимум до 31 июля 2017 года.