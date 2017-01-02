Он отметил, что любой посол, особенно российский, реализует политику своей страны. "В основном эти люди выполняют инструкции, а не действуют сами на свою голову. Мы ожидаем, что посол будет действовать в рамках протоколов и вести себя соответствующим образом", — сказал министр.

Ринкевич добавил, что личность посла имеет известное значение для коммуникации, но не в реализации основных политических линий. Кандидаты оценивались тщательно, сказал министр, но, соблюдая дипломатический протокол, не стал комментировать детали.

"Хочу еще раз подчеркнуть — не нужно думать, что новая личность означает новую политику", — сказал Ринкевич.

Как сообщалось, Латвия дала свое согласие на то, что Александра Вешнякова на должности посла РФ в Латвии сменит Евгений Лукьянов. Конкретные даты прибытия нового посла еще не названы, но предполагается, что он прибудет в Ригу в январе.