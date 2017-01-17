В Риге прошла встреча главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича и министра иностранных дел Люксембурга Жана Асельборна, в ходе которой оба политика выступили с критикой заявления нового президента США Дональда Трампа о НАТО как устаревшей организации.

Как сообщает LETA, Ринкевич указал, что НАТО на данный момент является столь же сильной организацией, как и в момент ее создания в 1949 году. "Мы знаем о рисках и угрозах, которые наш континент переживает сейчас, но Альянс обеспечивает существенный вклад в укрепление безопасности", — отметил министр. "Я читал и такое, что новоизбранному президенту США все же важно существование НАТО, что он по-прежнему считает, что Европу нужно защищать", — заявил Ринкевич.

Глава МИД Латвии признал, что прозвучавшая критика о недостаточно больших трат на оборону со стороны Латвии очень обоснована, но подчеркнул, что на данный момент Латвия соблюдает условия оговоренного с НАТО графика.

Ранее Дональд Трамп в интервью британской газете The Times заявил, что НАТО является "устаревшей" организацией.

"Она устаревшая, так как не заботилась о терроризме", — заявил Трамп. Он также отметил, что многие страны-члены НАТО "не платят" то, что они "должны платить". Лишь пять стран из альянса делают это. По мнению Трампа "это немного", передает РБК.

Во время избирательной компании Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников США по НАТО. Он заявлял, что они не исполняют свои финансовые обязательства. "Мы их защищаем, оказываем военную поддержку и так далее, а они обворовывают Соединенные Штаты. И что делаем мы? Ничего", — заявлял Трамп в апреле на выступлении перед избирателями в штате Висконсин.