Вчера в Вашингтоне Ринкевич и министры иностранных дел стран Балтии встретились со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райнаном, председателем комитета по иностранным делам Сената США Бобом Коркером и заместителем председателя комитета по иностранным делам Сената США Беном Кардином.

Министр выразил готовность продолжить стратегическое партнерство между странами Балтии и США в сфере безопасности и обороны и совместными усилиями претворять в жизнь решения, принятые на саммите НАТО в Варшаве.

Ринкевич также выразил удовлетворенность регулярными и интенсивными межпарламентскими контактами, которые в последние годы поддерживаются между Балтией и США.

В ходе встречи обсуждались вопросы стратегического партнерства между Латвией и США, трансатлантические отношения и парламентские контакты. Ринкевич заверил должностных лиц США о готовности Латвии в 2018 году выделить на оборонные нужды 2% от ВВП.