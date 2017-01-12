Обсуждая украинский конфликт, обе стороны сошлись на том, что его решение должно оставаться в международной повестке дня и что необходимо способствовать полному выполнению Минских соглашений. Также Ринкевич выразил свои опасения по поводу положения крымских татар и призвал ООН принять активное участие в решении этого вопроса.

В ходе встречи стороны также обсудили конфликт в Сирии, в том числе предстоящие переговоры в Астане, выразив надежду, что это внесет вклад в возглавляемый ООН процесс мирных переговоров.

В завершение встречи Ринкевич пригласил Гутерреша посетить Латвию с визитом.