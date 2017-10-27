Во время российско-белорусских военных учений "Запад 2017" в Курземе была нарушена связь. Это могло быть вызвано испытывавшимися на учениях методами электронных военных действий. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич намерен обсудить примененные Россией методы на саммите глав МИД стран-членов НАТО в 2018 году, пишет газета Latvijas avīze.

"Мы можем воспринимать произошедшее как проверку Россией своих сил без попытки спровоцировать ответную реакцию со стороны НАТО. Это был символический политический жест против стран Балтии, показавший, что Россия делает все, чтобы запугать НАТО, но спровоцировать ответ ей не удалось", — считает министр. Однако выводы на будущее, по его мнению, сделать необходимо.

В начале октября комиссия Сейма по национальной безопасности ознакомилась с докладом Службы военной разведки. В докладе выдвинута версия, что перебои, вызванные российским глушителем связи, были нацелены на проходившие в тот момент на острове Эланд шведские военные учения "Aurora 17", но нарушения мобильной связи имели место и в Латвии на Курземском побережье.