Более подробных комментариев он не предоставил, добавив, что Аболтиня работала в дипломатической службе долгие годы, была директором консульского департамента МИД, прежде чем стала политиком. Также есть несколько прецедентов, когда политики возвращались на службу в МИД, например, Марис Риекстиньш и Имант Лиегис.

"Мы никогда не комментируем кандидатов до тех пор, пока не завершены все национальные процедуры и от второго государства не получено согласие на конкретного посла, — добавил Дрегерис. — Говорить о конкретных странах и должностях, пока человек не принят обратно в ведомство иностранных дел, было бы преждевременно".

Уже сообщалось, что Аболтиня допускает возможность сложить депутатский мандат до конца полномочий 12-го Сейма, чтобы вернуться на дипломатическую службу.