Наряду с другими международными партнерами Латвия продолжит оказывать процессу реформ на Украине политическую и практическую поддержку, заверил он.

Министры обсудили вопросы региональной безопасности и ситуацию на востоке Украины. Ринкевич заверил, что Латвия твердо выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает противоправную аннексию Крыма. Министр иностранных дел Латвии выразил удовлетворение дружескими отношениями двух стран и активным межгосударственным диалогом.

Во время встречи главы МИД Латвии и Украины обменялись официальными нотами, устанавливающими порядок вступления в силу договора правительств двух стран об оплачиваемой трудовой занятости членов семей сотрудников их дипломатических или консульских представительств.

4 апреля с официальным визитом в Латвии находится президент Украины Петр Порошенко и сопровождающая его делегация.