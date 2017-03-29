Ринкевич поблагодарил США за деятельность в Балтийском регионе, которая проявляется в успешном сотрудничестве в сфере обороны и экономики, сообщает пресс-служба МИД.

Министр также сообщил о проделанной Латвией работе по укреплению обороноспособности, отметив, что на оборону в 2018 году будет выделено около 2% от внутреннего валового продукта.

Глава МИД призвал США сотрудничать в сфере кибербезопасности и стратегических коммуникаций, в том числе направляя американских экспертов в Центр передового опыта НАТО по вопросам стратегических коммуникаций в Риге.

В ходе встречи министр выразил уверенность в необходимости продолжать стратегическое партнерство США и стран Балтии в сфере обороны и безопасности и призвал США сохранять непрерывное присутствие в регионе.

"Первые встречи с новой администрацией США на Мюнхенской конференции по безопасности вселили в нас уверенность в неизменной поддержке США НАТО и безопасности стран Балтии. Послание вице-президента США во время его визита в Брюссель также уверило нас в заинтересованности США продолжать сотрудничество с Европейским союзом.

Мы хотим, чтобы эти взаимные положительные сигналы превратились в дальнейшее активное решение вопросов трансатлантической повестки дня — борьбы с международным терроризмом, укрепления кибербезопасности и развития стратегических коммуникаций, повышения энергетической безопасности и развития экономического сотрудничества", — подчеркнул Ринкевич.

Министр иностранных дел также указал, что Латвия поддерживает открытую и основанную на международных правилах свободную торговлю. "В контексте трансатлантического сотрудничества мы готовы продолжать торговые переговоры между ЕС и США в восстановленном формате переговоров по Соглашению о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве ЕС-США или другом формате, как только администрация США будет к этому готова", — сказал Ринкевич.