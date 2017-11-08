"Специально никого не будут никуда посылать", — сказал Ринкевич, пояснив, что для допуска на дипломатическую работу за рубежом человеку сперва следует определенное количество времени проработать у себя на родине и "войти в курс дел".

"Сначала работа в центральном аппарате и лишь затем, если у Аболтини будут все нужные степени квалификации и опыт, чтобы стать послом, начнем это обсуждать", — заявлял ранее Ринкевич.

Как сообщалось, бывшая лидер партии "Единство" и руководитель парламентской фракции Солвита Аболтиня исключена из партии за комментарии и поведение в то время, когда "Единство" обсуждало возможность смены министра экономики.

Как сказала Аболтиня агентству LETA, она продолжит работать в парламентской фракции партии до сложения депутатского мандата. Работу в Сейме она решила оставить до конца года.

В дальнейшие планы Аболтини входит работа послом Латвии в одном из государств. Однако, как пояснила она, за те 15 лет, когда она сменила дипломатическую работу на карьеру политика, "многое в МИД изменилось", поэтому какое-то время ей придется поработать в министерстве.

Возвращение главы парламентской фракции "Единства" Солвиты Аболтини на дипломатическую службу Латвии может оказаться не такой уж и простой вещью. Дело в том, что она очень непопулярна в латвийском обществе, отмечает политолог Филипп Раевскис.

"Ей, может, и хочется вернуться, но считаю, что будет непросто это сделать. Если мы назначим ее послом в какой-нибудь серьезной стране… то возникнет вопрос — какое послание этой стране мы делаем? Учитывая весь политический багаж за ее плечами, возникает вопрос, что мы хотим сказать своим партнерам и что Аболтиня может сделать как посол? Она очень контрастная личность в латвийской политике", — сказал Раевскис.

При этом политолог отметил, что "в голове у Аболтини есть очень точный план, что делать" — она достаточно умный и опытный политик и понимает, какое отношение к ней сложилось. Значит, она пытается максимально использовать те карты, что у нее имеются на руках.