Борите подчеркнула, что самоуправления приграничных территорий охотно отозвались на призыв участвовать в акции, и на данный момент происходит согласование хозяйственной части мероприятия. В феврале станут известны дополнительные детали — усиление эмоциональной составляющей посадки дубов будет достигнуто богослужениями, фольклорными праздниками и спортивными состязаниями.

В 2018 году Латвия будет праздновать 100-летие с момента основания государства. На организацию праздничных программ выделены значительные средства — называется даже цифра 60 млн. евро.

Как пишет газета Neatkarīgā rīta avīze, на неадекватность озвученной суммы в 60 млн. евро обратили внимание и депутаты Сейма, указав, что в праздничной программе, по их мнению, есть "не совсем продуманные мероприятия", особенно за рубежом. Например, выступление танцевального коллектива в Индии, на что будет потрачено 60 000 евро.

При этом отмечается, что средства на программу будут поступать не только из государственного бюджета, но и от частных инвесторов, муниципалитетов и из международных источников. Из называемых в Латвии 60 млн евро доля государства составляет 22,3 млн евро.

"На мероприятия столетия Латвии с 2017 по 2019 год выделено 22,3 млн евро бюджетных средств. Это всего 0,06% общих бюджетных расходов за три года или около трех евро на душу населения в год", — сообщила представитель оргкомитета празднования Линда Пастаре. Пастаре пояснила, что эта цифра тенденциозна и создает ложное представление о тратах, так как в ней суммируются все мероприятия, которые пройдут под знаком столетия.