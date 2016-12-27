В новогоднюю ночь рижан и гостей города приглашают на празднование Нового года на Набережной 11 ноября. Мероприятие на набережной Даугавы пройдет с 21:00 31 декабря до 3:00 1 января.

Посетители смогут насладиться специально подготовленной культурной программой с выступлениями популярных групп и диджея, посмотреть на праздничный салют, посетить оборудованные на набережной торговые лавки и вместе с семьей и друзьями отметить праздник, сообщает пресс-служба Рижской думы.

С 21.00 будут работать торговые лавки и в 22.00 посетители услышат группу "Otra puse" и голос солистки Антры Стафецки. Позже выступят группа "Colt" и особые гости — Айя Андреева и Alex.

Ровновв 24.00 начнется праздничный салют, подготовленный фирмой International Fireworks Desing, а музыкальное сопровождение создаст композитор Зигмар Лиепиньш. После салюта новогодний концерт продолжит группа "Big Al & The Jokers". С часа ночи жителей Риги и гостей столицы будет развлекать диджей Артис Дварионас.

Почувствовать себя тепло и уютно можно будет у костров и торговых лавок, где будут продаваться новогодние блюда и напитки.

Для обеспечения праздничной атмосферы, каждый призывается к соблюдению правил общественного порядка. На мероприятие запрещается проносить взрывоопасные и острые предметы, пиротехнику, огнестрельное оружие и другие опасные предметы. Посетители несут ответственность за свои личные вещи. Дети в возрасте до 16 лет на празднике могут находиться только в сопровождении родителей.

Порядок на территории мероприятия будет обеспечивать Рижская муниципальная полиция. "Просим жителей быть понимающими и позволять службам безопасности выполнять свои обязанности, в том числе проводить необходимые проверки, чтобы праздники прошли хорошо и были наполнены только приятными событиями" — информируют организаторы.

Праздником можно будет насладиться не только на Набережной 11 ноября, но и в Старом городе — на Домской площади с концертной программой выступят группы "Sunny Groove Dixie", "Tehe Swamp Shakers" и диджей Том Гревиньш.

До и после Нового года жители и гости города также приглашаются полюбоваться на 35 объектов фестиваля "Ziemassvētku egļu ceļš" — нетрадиционных рождественских елок, изготовленных в разных техниках.

31 декабря и 1 января транспортом в Риге можно будет пользоваться бесплатно.

Мероприятия, посвященные встрече Нового года, поддерживает Рижская дума и департамент образования, культуры и спорта Рижской думы.