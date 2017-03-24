Начать высаживать можно в конце марта и апреле и выращивать все лето. Урожай, разумеется, люди будут забирать домой.

Первая встреча и знакомство запланированы на 29 марта, начиная с 16:00, в помещениях Рижской школы природоведения на ул. Эрнестинес, 8а. Те, кто не сможет попасть на встречу, могут звонить, писать или приходить в другой день — присоединиться к проекту можно в любой момент до начала лета.

Цель проекта — дать возможность одиноким пенсионерам, семьям с детьми вырастить для себя овощи. Это не только экологически чистая еда, но и возможность с пользой провести время.

Проект реализует центр Rīgas Dabaszinību skola, финансирует его Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы в рамках программы по общественной интеграции.

Больше информации о проекте: bjcrds@riga.lv, тел. 67617732, 27842663.