Жители Риги в рамках социального проекта с марта до ноября могут получить бесплатную психологическую поддержку в тяжелых кризисных ситуациях, сообщил агентству LETA департамент Образования, культуры и спорта Рижской думы.

Общественный проект интеграции реализовывает общество Skalbes. В рамках проекта психологи и психотерапевты из Skalbes с марта по ноябрь будут оказывать рижанам профессиональную психологическую поддержку, чтобы помочь справиться с кризисными ситуациями (потеря близкого человека, автомобильная авария, пожар, тяжелое заболевание, безработица, пережитое насилие, расставание с любимым человеком и т.д).

Жители Риги в ближайшие полгода смогут посетить от трех до пяти бесплатных консультаций у психолога или психотерапевта. Услугу можно получить, заранее записывшись на прием по телефону 24551700.